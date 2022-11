Opodatkowanie dochodów osób fizycznych – Polska na 10. miejscu w OECD

Pod względem konkurencyjności opodatkowania dochodów osób fizycznych polski system podatkowy zajmuje 10. miejsce wśród krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nowego rankingu amerykańskiego think tanku podatkowego Tax Foundation. W porównaniu do 2021 r. zanotowano spadek Polski o jedną pozycję. Na pierwszych trzech miejscach rankingu uplasowały się Estonia, Kolumbia i Słowacja.