Opłata recyklingowa od reklamówek po zmianach

Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek). Opłatę należy wnosić do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. należy zapłacić do 15 kwietnia 2020 r. Przy czym, opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. trzeba uregulować do 15 marca 2020 r. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb foliowych - w postaci papierowej lub elektronicznej.

Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r.

Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, które ty im udostępniasz, musisz:

pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek),

wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,

złożyć do 31 grudnia 2019 r. wniosek o rejestrację w BDO,

złożyć do 30 czerwca 2020 r. sprawozdanie dotyczące liczby toreb wydanych w 2019 r.

Co podlega opłacie recyklingowej

Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Stawka opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci twój klient, musisz uwzględnić opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez ciebie. W tym ostatnim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Kiedy i gdzie wnosić opłatę recyklingową

Opłatę wnosisz do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. wniesiesz do 15 kwietnia 2020 r.

Opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. musisz wnieść do 15 marca 2020 r.

Opłatę przelewasz na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa. Skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się o numer rachunku do wnoszenia opłaty recyklingowej. Niektóre urzędy publikują te numery na swoich stronach internetowych.

Wpis do rejestru BDO

Jak i kiedy uzyskać wpis

Od 1 września 2019 r. masz obowiązek uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową. Rejestr jest częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO).

Jeśli chcesz złożyć wniosek skorzystaj z przycisku "Załatw online" na górze strony lub kliknij w link. Przejdziesz do Rejstru BDO, w którym musisz wybrać jeden ze sposobów logowania. Możesz to zrobić m.in. przez Profil Zaufany czy usługę e-dowód. Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniesz przeniesiony na swoje konto w Rejestrze. W menu po lewej wybierz zakładkę Wnioski, następnie guzik Nowy wniosek i Nowy wniosek rejestrowy.

Wypełnij wniosek zgodnie z prowadzoną przez ciebie działalnością. Możesz skorzystać z Instrukcji użytkownika systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO. Elementem wniosku jest oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Musisz w nim potwierdzić, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Wniosek wyślesz tylko po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką. Jeśli któreś z tych pól nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie, to nie będziesz mógł przejść do kolejnego kroku.

Jeśli nie podlegasz wpisowi do Rejestru BDO z innego powodu, to wypełniasz tylko dział I wniosku.

Pamiętaj, że za prowadzenie działalności bez obowiązkowego wpisu do rejestru będą grozić ci poważne sankcje – kara administracyjna nie mniejsza niż 5000 zł i nie większa niż 1 000 000 zł oraz wymierzana przez sąd - kara aresztu albo grzywny. Decydująca jest tu data złożenia wniosku, a nie data dokonania wpisu.

Po zarejestrowaniu otrzymasz od marszałka województwa indywidualny numer rejestrowy. Marszałek utworzy dla ciebie konto w BDO, zawiadomi cię o jego aktywacji oraz o nadaniu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Konto w rejestrze BDO będzie ci potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego.

Aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru

Rejestr zawiera takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby, NIP, europejski numer identyfikacji podatkowej (o ile taki posiadasz), informacje o rodzaju prowadzonej działalności oraz o miejscu albo miejscach jej prowadzenia. Jeśli wyznaczyłeś autoryzowanego przedstawiciela rejestr zawiera również jego adres, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do kontaktu.

Musisz pamiętać o aktualizowaniu danych zawartych w rejestrze. Masz na to 30 dni, od dnia, w którym nastąpi ich zmiana. Zrób to, jeśli na przykład zmieni się nazwa twojej firmy, adres siedziby czy zakres prowadzonej działalności. W takich sytuacjach wypełnij formularz, zaznaczając, że dotyczy on aktualizacji i wpisz te informacje, które uległy zmianie.

Jeżeli trwale zakończysz prowadzenie działalności wymagającej wpisu do rejestru, np. zamkniesz firmę lub przestaniesz udostępniać klientom torby z tworzywa sztucznego, musisz złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o wykreślenie z rejestru. Masz na to 14 dni od dnia zakończenia działalności wymagającej wpisu.

Pamiętaj o terminach na złożenie wniosku aktualizacyjnego (30 dni) i wniosku o wykreślen...