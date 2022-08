Opłata przyłączeniowa nie zwiększy wartości środka trwałego

Podczas realizacji projektu spółka poniosła szereg wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania farm fotowoltaicznych. Wśród poniesionych kosztów znalazły się opłaty związane z przyłączeniem farm fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Czy spółka będzie mogła zwiększyć o wysokość tej opłaty wartość początkową środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji, a następnie rozliczać te wydatki proporcjonalnie do wartości początkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład farm fotowoltaicznych?