Opłata opakowaniowa - nowy podatek środowiskowy od 1 stycznia 2023 r.?

Podstawą ustalenia wysokości opłaty opakowaniowej będzie masa opakowania. Wstępnie przyjęto, że średnia stawka opłaty za każdy kilogram opakowania, w którym producenci wprowadzą do obrotu swoje produkty, będzie wynosić 50 groszy. Ministerstwo szacuje, że w 2023 r. z tego tytułu zostanie zebranych 1,5 mld zł.

Interpelacja nr 24728 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wprowadzenia tzw. opłaty opakowaniowej

Szanowny Pani Ministrze!

Do mnie osobiście, jak i do innych parlamentarzystów zgłasza się coraz większe grono przedstawicieli samorządów różnego szczebla w sprawie lawinowo rosnących kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Wskazują oni, że rząd bardzo opieszale prowadzi prace nad implementacją unijnej dyrektywy dot. rozszerzonej odpowiedzialności producentów, a pandemia oraz kryzys w gospodarce odpadami i recyklingu prowadzi do ogromnych wydatków po stronie samorządów.

W „Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów” opublikowane zostały założenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, opracowane przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Przepisy te mają na celu transpozycję do prawa polskiego przepisów dyrektywy UE 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Założenia nowelizacji przepisów ustawowych będą podstawą wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z ww. dyrektywą (art. 8 i art. 8a) przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach zobowiązani są do sfinansowania selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów opakowaniowych.

Podstawą ustalenia wysokości opłaty...