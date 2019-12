Opłata klubowicza nie podlega VAT

Obecnie istnieje wiele podmiotów, które w obrocie gospodarczym pełnią role pośredników w świadczeniu usług. Dużą popularnością cieszą się pośrednicy usług rekreacyjnych (tj. usługi wstępu na basen czy do klubów fitness). Często ww. podmioty dodatkowo, wymagają od konsumentów wniesienia opłaty członkowskiej. Jednakże pobierana opłata nie stanowi wynagrodzenia z tytułu nabywanych później usług (tj. usługi wstępu do klubów fitness). W związku z powyższym powstaje pytanie czy ww. opłata członkowska podlega opodatkowaniu VAT?

Przykład

Spółka Alfa (dalej jako Spółka) pośredniczy w świadczeniu usług wstępu do sieci klubów fitness. Głównym celem Spółki jest zbudowanie własnej bazy klientów, tzw. klubowiczów, na rzecz których Spółka będzie kierować swoje oferty. Zgodnie z regulaminem Spółki, konsumenci zamierzający nabyć usługi wstępu do klubu fitness powinni dodatkowo wnieść jednorazową opłatę członkowską, która przyczyni się do uzyskania statusu klubowicza Spółki. Jednakże wniesiona opłata nie wiąże się dla konsumentów ze świadczeniem wzajemnym – usługą wstępu do klubu fitness. Dopiero dodatkowe wykupienie karnetu uprawnia konsumenta do korzystania usług klubu fitness.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Każde świadczenie niebędące dostawą towarów, stanowi usługę pod warunkiem...