Opłata adiacencka - Gmina ma możliwość obniżania stawek

Interpelacja nr 10420 do ministra rozwoju w sprawie opłaty adiacenckiej

(...) do mojego biura poselskiego mieszkańcy małopolskich gmin kierują szereg zapytań dotyczących opłat adiacenckich. Niejednokrotnie w przypadku prywatnych gospodarstw domowych jest to bardzo poważny problem finansowy. Znaczna część gmin bezwzględnie podchodzi do egzekwowania należności z tego tytułu. Z uwagi na fakt, iż jest to społecznie ważny problem i często ma negatywny wpływ na budżet domowy mieszkańców, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy nie należy rozważyć zmian ustawowych, tak aby zwolnić z w/w opłat osoby prywatne lub wprowadzić kryterium, aby z tych opłat zwolnione były osoby o najniższych dochodach?

2. Czy zwolnienie z opłat mogłoby dotyczyć firm poniżej określonego pułapu dochodowego?

3. Czy ewentualnie nie warto rozważyć ustawowego ustalenia dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jednej stawki opłaty adiacenckiej, w przedziale znacznie niższym niż obecnie zakreślony, tj. np. do 10%?

Warto nadmienić, że są w Polsce samorządy, które z tych opłat zrezygnowały. Wobec czego, dochody z opłaty adiacenckiej nie wydają się być nieodzownym i koniecznym wpływem do budżetu gminy. Wprowadzenie wyżej sugerowanych zmian stanowiłoby nieocenione wsparcie dla obywateli. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Rafał Bochenek

28-08-2020

Odpowiedź na interpelację nr 10420

Zasady dotyczące ustalania i wnoszenia opłaty adiacenckiej zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Opłata adiacencka stanowi świadczenie wnoszone na rzecz gminy związane ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości, scaleniem i podziałem nieruchomości, a także budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wzrost wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wymienionych powyżej działań uzasadnia n...