Okulary korekcyjne w kosztach działalności - fiskus nieugięty

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje zawód radcy prawnego. Do jego zadań należy świadczenie pomocy prawnej. W związku z pogorszeniem stanu wzroku dokonał zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Okulary będą wykorzystywane tylko do wykonywania obowiązków radcy prawnego (posiada drugą parę, którą wykorzystuje do potrzeb prywatnych). Dzięki okularom korekcyjnym ma on możliwość zapoznania się z aktami spraw, orzecznictwem, przepisami prawa. To z kolei może przełożyć się na wzrost ilości, jak i jakości świadczonych usług i uzyskanego przychodu.

Radca miał wątpliwości czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup ww. okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Jego zdaniem - tak. Gdy wykonuje zawód radcy prawnego ponad 95% czasu poświęca bowiem na czytanie dokumentów, przepisów prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i innych dokumentów w zależności od potrzeb klientów. W takiej sytuacji posiadanie okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze jest niezbędne, by móc wykonywać ten zawód. Dlatego też wydatek poniesiony na zakup okularów ma związek z uzyskiwanymi przez niego przychodami. Nie mając odpowiednich okularów nie byłby w stanie korzystać, m.in. z systemów informacji prawnej, sporządzać w komputerze pism, a co za tym idzie wykonywać pracy radcy prawnego. Trudno zatem uznać, by zakup okularów można było zakwalifikować jako wydatek związany z ochroną zdrowia. Jak zauważył radca, radcowie prawni zatrudnieni na umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie zakupu okularów, a ich pracodawcy mogą zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Jego zdaniem, takie podejście jest sprzeczne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie przekonała argumentacja przedsiębiorcy.

Zdaniem organu, poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. A zatem wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze nie może zostać zakwalifikowany jako koszty uzyskania przychodów.

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wyjaśnił:

Z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jakkolwiek p...