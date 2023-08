Okulary dla pracownika: Składki ZUS przy dodatkowym badaniu wzroku

We wniosku o interpretację firma wskazała, że w ramach przestrzegania przepisów BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zapewnia dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w przypadku, gdy konieczność stosowania takich okularów stwierdzi lekarz przeprowadzający badanie wzroku w ramach badań profilaktycznych, na które pracownika skierował pracodawca. W przypadku, gdy pracownik posiada ważne aktualne orzeczenie lekarskie ale zgłasza znaczne pogorszenie się wzroku, pracodawca na jego wniosek, kieruje pracownika na wcześniejsze badania lekarskie, w ramach którego jest badanie okulistyczne. Jak dodała firma, refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów korekcyjnych stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy.

W związku z powyższym firma zapytała, czy w przypadku w którym pracownik zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania z powodu pogorszenia się wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania, wskaże potrzebę stosowania lub wymiany okularów, to czy dokonana pracownikowi refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów okularów, będą stanowiły przychód pracownika podlegający oskładkowaniu. Jej zdaniem, kwota refundacji zakupu okularów korygujących wzrok w ww. przypadku również będzie zwolniona z oskładkowania.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodne z art. 18 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się: