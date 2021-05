Okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia będzie krótszy

Okres możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia zostanie skrócony do 91 dni – wynika z projektu dużej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którym zajmuje się aktualnie Sejm. Szacuje się, że zaplanowana na 2022 r. zmiana przyniesie oszczędności na poziomie ok. 400 mln zł w skali roku.

Rząd przyjął, że okres nie będzie dłuższy niż 91 dni, dzięki czemu wyeliminowane zostać mają pojawiające się nieprawidłowości. W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia (niezależnie od rodzaju choroby). Co do zasady zasiłek chorobowy – po ustaniu ubezpieczenia – ma przysługiwać więc maksymalnie przez okres 91 dni. Bez zmian pozostanie dotychczasowa zasada wskazująca, że podstawa wymiaru zasiłku jest ograniczona do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

...