Okazjonalna praca zdalna - MF wyjaśnia

Interpelacja nr 38835 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach w kontekście pracy zdalnej

Szanowna Pani Minister,

1 grudnia 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Z całą pewnością należy zgodzić się ze zmianami wprowadzanymi ww. ustawą, która ułatwi funkcjonowanie wielu zakładów pracy i da stałą, w tym uregulowaną możliwość wykonywania pracy zdalnej.

W związku z tym, że praca zdalna w postaci tzw. home office była już przez znaczny czas stosowana w wielu miejscach pracy (na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), pracodawcy, jak i pracownicy mają doświadczenie w zakresie tej formy współpracy.

Na gruncie wprowadzanych do Kodeksu pracy zmian, mimo pozytywnego odbioru całokształtu, po stronie pracodawców pojawiają się liczne pytania m.in. o to, jak w praktyce stosować okazjonalną pracę zdalną. Nowelizacja wprowadza do Kodeksu pracy tzw. okazjonalną pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym, której zapis spowodował liczne wątpliwości po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników, przede wszystkim natury interpretacyjnej i praktycznego zastosowania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na wszystkie następujące pytania: