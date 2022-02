Ogrzewanie domu gazem: Nie będzie obniżki VAT

W tarczy antyinflacyjnej zastosowano obniżkę VAT dla odbiorców ogrzewających swoje domy gazem ziemnym z 23% do 8%. Nie zrobiono tego jednak wobec licznej grupy odbiorców korzystających z gazu LPG, którzy zainwestowali w gaz LPG tam, gdzie nie dochodziła sieć gazowa. To kolejny przykład nierównego traktowania odbiorców indywidualnych, co jest sprzeczne z zasadą równego traktowania obywateli. Czy rząd zamierza obniżyć VAT dla odbiorców korzystających z gazu LPG do ogrzewania swoich mieszkań oraz domów? - pyta poseł Ministra Finansów.