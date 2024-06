Ograniczenia w sprzedaży wyrobów tytoniowych. Szara strefa będzie większa?

Sprzedaż mentolowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu ma zostać zakazana – wynika z nowych propozycji legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Eksperci oceniają, że takie zmiany mogą skutkować wzrostem tzw. szarej strefy na rynku papierosów, która w 2023 r. była na rekordowo niskim poziomie. Obecny niski udział szarej strefy jest głównie efektem przyjętej w 2021 r. mapy akcyzowej, czyli harmonogramu stopniowego podnoszenia opodatkowania.

Z nowego raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) wynika, że szykowany zakaz sprzedaży mentolowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu może doprowadzić do wzrostu nielegalnego rynku. Jeszcze w 2023 r. udział szarej strefy w krajowym rynku papierosów szacowany był na mniej niż 5 proc., co jest rekordowo niskim poziomem.

– Kilka lat temu została już zabroniona sprzedaż papierosów mentolowych i wszyscy spodziewali się, że to doprowadzi do gwałtownego wzrostu szarej strefy. Tak się nie stało, ponieważ część popytu przeniosła się właśnie ...