Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a obowiązki MDR

W związku z planowanym odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dniem 1 lipca 2023 r. - bieg terminu w zakresie obowiązku składania informacji o schematach podatkowych ”krajowych” rozpocznie się z dniem 1 sierpnia 2023 r. W konsekwencji terminy na złożenie do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, dla terminów nierozpoczętych, rozpoczną swój bieg od tego dnia - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie dziennikarza z 15 czerwca 2023 r.:

W związku z pytaniami Czytelników dotyczącymi planowanego odwołania z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jak wpłynie to na obowiązki w zakresie MDR – zawieszone na mocy art. 31y specustawy?

Czy spowoduje to odwieszenie od 1.08.2023 r. terminów zgłaszania Szefowi KAS krajowych schematów podatkowych (zawieszenie obowiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego) czyli termin do składania rozpocznie swój bieg od nowa od tego dnia, czy też zawieszone obowiązki trzeba dopełnić najpóźniej tego dnia?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dzien...