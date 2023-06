Odwołanie od decyzji podatkowej. Podatnicy uzyskają nowe możliwości

Do systemu podatkowego wprowadzona zostanie możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Zmianę przewidziano w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, taka możliwość pozwoli podatnikom na szybszą realizację pozytywnej decyzji albo korektę rozliczeń w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Obecne regulacje nie przewidują możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji organu podatkowego. W efekcie nawet podatnik, który otrzyma pozytywną dla siebie decyzję, nie ma możliwości przyspieszenia jej uprawomocnienia się. To ulec ma zmianie w ramach szerszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, który zakłada m.in. wprowadzenie możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej.

Projekt zakłada dodanie do Ordynacji podatkowej art. 221b, gdzie wskazane zostanie, że w czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W konsekwencji z dniem doręc...