Odszkodowanie za zniszczenie środka trwałego a składka zdrowotna

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, który rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów - podatek liniowy. Na skutek wypadku w lipcu 2022 r. całkowitemu zniszczeniu uległ środek trwały - samolot stanowiący majątek spółki. Został on wykreślony z ewidencji środków trwałych, jako trwale niezdatny do użytkowania. Samolot był całkowicie umorzony a ostatni odpis amortyzacyjny miał miejsce w marcu 2019 roku.

Mając na względzie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że: “Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h" - w momencie likwidacji środka trwałego przedsiębiorca nie uwzględnił w kosztach żadnej straty. We wrześniu przyznane i wypłacone zostało odszkodowanie. Odszkodowanie, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy uwzględnił w przychodach. W efekcie skutkiem tego zdarzenia ustalony został dochód równy przychodowi. Dochód ten zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych konsekwentnie jest podstawą ubezpieczenia zdrowotnego. W tym wypadku analogia dochodu ustalonego na podstawie ustawy o podatku dochodowym i stanowiącego podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego nie jest jednoznaczna. Rozróżniają ja odpisy amortyzacyjne dokonane do 2019 roku, które były uwzględnione jedynie w podstawie naliczenia podatku dochodowego i pomniejszyły podstawę opodatkowania w tych latach. W podstawie ubezpieczenia zdrowotnego, które jest naliczane w nowy sposób od 2022 roku podstawa jest nieadekwatna do dochodu i stanowi przychód - w tym wypadku równy otrzymanemu odszkodowaniu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy podstawa ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku uzyskania odszkodowania z tytułu całkowitej szk...