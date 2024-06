Odszkodowanie za błąd doradcy podatkowego bez PIT

Wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez doradcę podatkowego, stanowi przychód z innych źródeł. Przy czym przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowanie to nie odnosi się do szkody dotyczącej składników majątku związanych z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który zawarł z doradcą podatkowym umowę o świadczenie usług z zakresu doradztwa podatkowego. W 2022 r. podjął decyzję o zatrudnieniu pracownika, a przygotowanie wszelkiej dokumentacji zlecił prowadzącemu dokumentację księgową podmiotowi. Podmiot prowadzący księgowość nie udzielił przedsiębiorcy informacji o obowiązku wynikającym z przepisu art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. że jako prowadzący kartę podatkową ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty, a w szczególności o zmianach m.in. w stanie zatrudnienia. W imieniu przedsiębiorcy radca prawny sporządził wniosek o przywrócenie terminu, ale Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zgodził się na to i przedsiębiorca zobowiązany był do zapłaty podatku dochodowego na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy 2022, a także odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca wezwał do zapłaty doradcę podatkowego, żądając od niego odszkodowania za poniesioną szkodę. Doradca podatkowy zgłosił zdarzenie ubezpieczeniowe do ubezpieczyciela, u którego posiada polisę odpowiedzialności cywilnej.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez doradcę podatkowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem, kwota wypłacona przez zakład ubezpieczeń w ramach polisy odpowi...