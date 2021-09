Odroczenie terminu płatności podatkowych - Wprowadzenie

Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas. Odroczenie takie może mieć szczególne znaczenie w sytuacji możliwości utraty płynności - dlatego warto wiedzieć, jak formalnie starać się o odroczenie.

Decyzja o odroczeniu terminu jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna prawo do zapłaty należności w późniejszym terminie. Nawet jeśli wniosek zostanie złożony i wszystkie wymagania, które uprawniają do odroczenia płatności zostaną spełnione, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić sytuację majątkową wnioskodawcy i zweryfikować, jak zapłata podatku wpłynie na sytuację życiową wnioskodawcy i jego rodziny.

Jakie należności podatkowe mogą być odroczone

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny może odroczyć:

termin zapłaty podatku

termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę

odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Co oznaczają pojęcia: ważny interes podatnika oraz interes publiczny

Przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych definicji tych pojęć. Przydatną interpretację wydał Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), który stwierdził że:

ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,

interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Ważny interes podatnika lub interes publiczny, które uzasadniają umorzenie, to dosyć poje...