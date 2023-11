Odpracowywanie wyjść prywatnych a nadgodziny

Pracodawca zgadza się na„wyjścia prywatne” pracowników podczas pracy. Wymaga jednak ich odpracowania. Niekiedy prowadzi to dopracy po9 czy nawet 10godzin, naco zatrudnione osoby się zgadzają. Czy przy stosowaniu wzakładzie pracy podstawowego sytemu czasu pracy nie powstają wtakim przypadku nadgodziny?

W takich przypadkach – do 22 sierpnia 2013 r. – mieliśmy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych.

Przypomnijmy, że pracą w godzinach nadliczbowych, według art. 151 § 1 Kodeksu pracy, jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. W tzw. podstawowym systemie czasu pracy nie można stosować wydłużeń dobowych ponad 8 godzin – każde przekroczenie dobowej normy czasu pracy (8 godzin) stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Nie miało znaczenia w tym zakresie to, że pracownik innego dnia pracował krócej ze względu na wyjście w celach prywatnych.

Odpracowywanie zwolnień prywatnych według PIP

Tak wskazywała również Państwowa Inspekcja Pracy (pismo GPP-459-4560-80-1/10/PE/RP):

(...) jeśli w przypadku „odpracowywania godzin wyjść w celach prywatnych” zostanie np. przekroczona dobowa norma czasu pracy – wystąpią godziny nadliczbowe. Z chwilą powstania tych godzin nadliczbowych pracownik nabędzie prawo do opłacenia tych godzin, oprócz normalnego wynagrodzenia, stosownym dodatkiem.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 80 K.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zasadą jest zatem, że pracownik opuszczający w ciągu dnia miejsce pracy w celach prywatnych za okres tej „przerwy w pracy” nie nabywa prawa do wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód, aby zakładowe źródła prawa pracy przewidywały prawo do wynagrodzenia za czas takiej przerwy. Postanowienia te, jako korzystniejsze dla pracowników od regulacji z art. 80 K.p., będą zgodne z prawem (art. 9 § 2 K.p.).

Takiego charakteru nie będą jednak miały ewentualne zapisy wewnątrzzakładowych źródeł pra...