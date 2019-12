Odpady 2020. Logowanie do BDO: Panie Ministrze, mamy problem!

Wszystkie podmioty, które zakończyły proces rejestracji i został nadany im numer rejestrowy, otrzymały jednocześnie login i hasło do swojego konta w bazie. Jednak to od samego podmiotu już wpisanego do Rejestru-BDO zależy, czy skorzystał dotychczas z możliwości logowania. Z dostępnych dla administratora BDO informacji systemowych wynika, że na chwilę obecną około 80% podmiotów dokonało poprawnego pierwszego logowania, natomiast około 20% nie podjęło takiej próby. Jeżeli podmiot nie dokonał zalogowania w ciągu 30 dni od otrzymania loginu i hasła od marszałka województwa, to obecnie należy zalogować się do bazy przez profil zaufany - wyjaśniło Ministerstwo Klimatu.

Interpelacja nr 538 do ministra klimatu, ministra rozwoju w sprawie wdrożenia Bazy Danych o Odpadach

Pani Minister! Panie Ministrze!

Od nowego roku ma zacząć działać Baza Danych o Odpadach, została ona wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami, są zobowiązani do rejestracji do BDO.

Pierwsze doświadczenia pracy z bazą, gdy w listopadzie udostępniono wersję testową, wygenerowały wiele trudności i problemów. Z informacji, które otrzymuję od przedsiębiorców objętych obowiązkiem rejestracji, wynika m.in. problem z ustanowieniem użytkowników (może być kilku z różnym prawem do obsługi konta), dotąd nie było nic wiadomo, że logowanie do BDO będzie połączone z profilem zaufanym, e-dowodem, podpisem kwalifikowanym itp. W firmach, gdzie kilku pracowników będzie musiało mieć dostęp do bazy, może okazać się to poważnym problemem. Podmioty nie mogą połączyć kont z różnych programów, z których dotychczas korzystały - nie mogą uzyskać klucza API, panuje chaos, gdyż urzędy marszałkowskie, które zostały obciążone dodatkową pracą bez środków na dodatkowe etaty, nie dają rady odbierać telefonów i udzielać informacji, podobnie Instytut Ochrony Środowiska, który jest twórcą programu.

Podmioty, które już wcześniej się zarejestrowały i otrzymały loginy i hasła, mają już te hasła dawno nieaktualne, gdyż nikt nie udzielał informacji, że będą one ważne tylko 30 dni. Jeśli w tym czasie się nie zalogujemy do systemu, hasła wygasają - nikt oczywiście się nie logował przez rok lub dłużej, gdyż nie miał takiej potrzeby. W tej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem o wygenerowanie nowego hasł...