Odmrożone odpisy na ZFŚS

Z końcem września br. minie termin na przekazanie drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co ważne, w lipcu doszło do odmrożenia odpisów na ZFŚS według podstawy z roku 2021. W efekcie pracodawcy powinni przekazać ratę w podwyższonej wysokości. Podstawowy odpis wzrósł do 1914,34 zł.