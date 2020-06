Odmrażanie gospodarki. Firmy w nieco lepszych nastrojach

– Kluczowe dla polskiej gospodarki będzie teraz to, w jakim tempie będziemy odbudowywać straty. Dotychczasowe wyniki naszych badań ankietowych wskazują, że mimo ekstremalnie trudnych warunków do prowadzenia biznesu, pojawia się stopniowa poprawa sytuacji przedsiębiorstw. Widać to także po wznowieniach działalności firm: w okresie od końca kwietnia do końca maja dokonało go 28,7 tys. przedsiębiorstw. To ponad dwa razy więcej niż liczba zawieszonych działalności w analogicznym okresie, co jest rzadko spotykaną sytuacją – komentuje prezes PIE, Piotr Arak.

Jak wynika z nowego badania, połowa ankietowanych (49 proc.) stwierdziła, że ich sytuacja finansowa nie uległa zmianie w efekcie odmrażani...