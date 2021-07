Artykuły: Rozliczenie roczne PIT powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 12.07.2021 Odliczenie wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej po upływie 3-letniego terminu Logowanie

W 2012 r. podatnik wraz z żoną rozpoczęli rozbudowę budynku mieszkalnego. W 2013 r. wykonane było ocieplenie zewnętrzne murów styropianem. Z braku funduszów nie zrobiono tynku zewnętrznego, który był w projekcie. Dom został pokryty tynkiem zewnętrznym silikonowym w 2020 r. Czy zakup tynku, środków gruntujących, podkładu, wykonanie tynku, można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na materiały budowlane, wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemu dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed wilgocią, oraz związane z tym usługi budowlane. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych jednoznacznie określa, że odliczenie obejmuje wydatki dotyczące docieplenia istniejących przegród budowlanych, nie zaś ich całkowitej wymiany czy też budow...

