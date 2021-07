Artykuły: Rozliczenie roczne PIT powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 01.07.2021 Odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków na zakup klimatyzatora z funkcją grzania Logowanie

Podatnik jest właścicielem domu jednorodzinnego, który w minionym roku został wyposażony w panele fotowoltaiczne oraz klimatyzator z funkcją grzania. Termomodernizacja budynku polegała na tym, że zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które zaspokajają zapotrzebowanie na energię elektryczną nieruchomości oraz dostarczają energię do klimatyzatora. Klimatyzator używany jest jako źródło grzewcze domu. Czy wydatek na zakup ww. klimatyzatora podlega rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Podatnik nie posiada wiedzy, czy zakupiony klimatyzator z funkcją grzania jest pompą ciepła, bądź też posiada wbudowaną pompę ciepła. Również instrukcja użytkownika nie zawiera takich informacji. Klimatyzator posiada funkcję grzania, jest zbudowany jak pompa ciepła, posiada sprężarkę jak pompa ciepła, a więc posiada cechy pompy ciepła. Podatnik wskazał, że zakup i montaż zakupionego urządzenia przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury, kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornik na gaz lub zbiornik na olej, kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 21 lipca 2015 r., s. 100), przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, materiały budowlane wchodzące w s...

