Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez komornika

Komornik sądowy nie jest przedsiębiorcą, więc przedsiębiorca nie ma obowiązku realizować płatności kwoty wynikającej z faktury z wykorzystaniem rachunku bankowego. Zatem, będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nabywając od komornika towar, który będzie służył wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez komornika.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który wziął udział w licytacji komorniczej. Na nabyty towar otrzymał od komornika fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Zakupiony towar będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem VAT w prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu której jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Transakcja była na kwotę 15 100 zł brutto. Kwotę 1040 zł przedsiębiorca zapłacił przelewem, a 14 060 zł gotówką.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy może odliczyć podatek VAT uwzględniony na ww. fakturze. Jego zdaniem, nie jest zobligowany do dokonania zapłaty przelewem w całości i może z faktury odliczyć podatek VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Ponadto prawo to przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza więc możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w myśl art. 88 ust. 3a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący;

b) (uchylona)

2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

-->