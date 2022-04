Odliczenie VAT w trakcie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca - pod warunkiem, że nie zatrudnia pracowników - ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. Uprawnienie takie daje podatnikom ustawa - Prawo przedsiębiorców. W okresie tego rodzaju zawieszenia podatnik odpoczywa od konieczności ponoszenia ciężarów zobowiązań podatkowych czy też składek ZUS. To również wygodne rozwiązanie np. gdy występuje sezonowość działalności.

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą:

przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni;

przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie działalności nie oznacza, że firma przestaje istnieć. W tym czasie możliwe jest wykonywanie szeregu czynności określonych w art. 25 ust. 2 ww. ustawy. Przedsiębiorca zatem może w tym okresie:

może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania wcześniej zawartych umów,

może przyjmować należności i jest zobowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

może sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie,

ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,

może powoływać albo odwołać zarządu sukcesyjnego.

Możliwości działania jest więc sporo, a wiele z ww. czynności generuje podatek naliczony.

Odliczenie VAT jest możliwe

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i zawiesza działalności ma prawo dalej korzystać z odliczenia, pod warunkiem spełnienia przesłanki, o której mowa a art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. zakupy pozostają w związku z działalnością opodatkowaną.

Jakie czynności w okresie zawieszenia działalności będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi? Zgodnie z możliwościami dokonywania wydatków niezbędnych do utrzymania potencjału koniecznego do prowadzenia działalności, będą to wszystkie wydatki, których przedsiębiorca dokonuje stale, a więc czynsz, media, raty leasingowe. Odliczenie VAT z tego rodzaju wydatków możliwe jest o ile:...