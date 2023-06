Odliczenie VAT od zakupu samochodu przy sprzedaży zwolnionej

Spółka ubiega się o udzielenie dotacji do zakupu nowego samochodu zeroemisyjnego. Samochód będzie wykorzystywany jedynie do czynności opodatkowanych, ale zwolnionych z podatku VAT. Czy spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu zeroemisyjnego?