Odliczenie VAT od zakupu roweru elektrycznego

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność, przedmiotem której są głównie sprawy biurowo-kadrowe oraz czyszczenie sprzętu komputerowego. Zamierza on zakupić do firmy rower elektryczny, ewidencjonując ten zakup w rejestrze środków trwałych. Czy wydatek na zakup roweru, którego koszt wyniesie ok. 6000-10 000 zł netto + VAT będzie można uznać za zakup, od którego przedsiębiorcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT w 100%?