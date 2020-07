Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w działalności

Podatnik wraz żoną, która nie prowadzi działalności, zakupił mieszkanie, w którym zamierza mieszkać (50% powierzchni) i prowadzić działalność gospodarczą (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umożliwić wykorzystanie wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?