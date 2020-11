Odliczenie VAT od zakupów dot. odwołanych imprez przez koronawirusa

Jeżeli nabycie towarów i usług było dokonane z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i skoro działalność w zakresie organizowania wydarzeń kulturalnych została zawieszona z przyczyn niezależnych od woli przedsiębiorcy, tj. w sposób niezawiniony, jego prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostanie zachowane, a tym samym nie będzie podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane oraz zwolnione z podatku VAT. Czynności opodatkowane to przede wszystkim usługi: kulturalne, wynajmu, wynajmu mienia ruchomego, reklamowe i promocyjne oraz sponsoring. Czynności zwolnione z VAT to usługi kulturalne oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W celu wykonywania czynności opodatkowanych przedsiębiorca ponosi koszty - nabywa towary i usługi, jeśli towary i usługi te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych korzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedsiębiorca poniósł w minionych i bieżącym okresie sprawozdawczym koszty dotyczące planowanych wydarzeń (czynności opodatkowane stawką 8%), np. zakup i wypożyczenie nut, druk materiałów promocyjnych itp., od których zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT podatek VAT naliczony został odliczony w całości. Niestety, w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz koniecznością realizacji epidemiologicznych zaleceń, działalność przedsiębiorcy w zakresie organizowania koncertów i warsztatów została zawieszona do odwołania.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy w związku z odwołaniem planowanych wydarzeń kulturalnych ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych dotyczących tych wydarzeń i nie ma obowiązku korygowania minionych okresów sprawozdawczych, w których odliczał VAT naliczony w całości od ww. czynności. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą i w wydanej interpretacji wyjaśnił:

Kwestię odliczenia podatku naliczonego reguluje przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, ar...