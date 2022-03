Odliczenie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Co się zmieni?

„Zgodnie z założeniami systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało zlikwidowane 1 stycznia 2022 r. (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia). Brak tego odliczenia dla części podatników został równoważony podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodów w skali podatkowej do 120 tys. zł, a także nowym odliczeniem od dochodu, tzw. ulgą dla klasy średniej” – wskazuje resort finansów.

Zgodnie z nowym projektem, ulga dla klasy średniej zostanie zlikwidowana, a najniższa stawka PIT będzie obniżona z 17 proc. do 12 proc. R&oac...