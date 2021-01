Odliczenie podatku z pustych faktur

W myśl przepisu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności. Z przepisu tego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy jedynie faktur stwierdzających faktycznie zrealizowany obrót gospodarczy. Sama faktura jako dokument nie tworzy prawa do odliczenia VAT w niej wskazanego. Dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego istotne jest rzeczywiste zrealizowanie transakcji, faktura jedynie potwierdza okoliczności transakcji, a nie stanowi o jej realizacji. Zatem, faktura potwierdzająca uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego musi odzwierciedlać prawdziwy przebieg zdarzeń gospodarczych.

Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że prawo do odliczenia było wykonywane w sposób oszukańczy to ma prawo do wystąpienia, z mocą wsteczną, z wnioskiem o dokonanie zwrotu odliczonych kwot przez podatnika, jeśli w świetle obiektywnych okoliczności zostanie stwierdzone, że podatnik nadużył prawa lub że było ono wykonywane w sposób nieuczciwy. W konsekwencji podatnik, który wiedział lub powinien był wiedzieć o tym, że nabywając towar uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w VAT, powinien zostać uznany za osobę biorącą udział w oszustwie, bez względu na to, czy czerpie on korzyści z odsprzedaży dóbr. W istocie rzeczy, w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa, przez co staje się jego współsprawcą.

W przypadku tzw. pustych faktur możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami sytuacji. W pierwszej sytuacji pusta faktura jest jedynie samym dokumentem, któremu w rz...