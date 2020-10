Odliczenie podatku z faktury z błędną stawką VAT

Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT na podstawie otrzymanej faktury VAT w sytuacji, gdy wystawca zastosował zawyżoną stawkę podatku VAT, a spełnione są pozostałe warunki uprawniające spółkę do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT?