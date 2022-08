Odliczenie 100% VAT od auta: Dla fiskusa nadal badanie techniczne najważniejsze

Jak możemy przeczytać w lipcowej interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS, dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesienia wydatków związanych z samochodami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT jest prawem podatnika, z którego to prawa podatnik może lecz nie musi skorzystać. Zatem jeżeli podatnik chce z powyższego prawa skorzystać powinien być w posiadaniu stosownych dokumentów (zaświadczenia i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym), które by to prawo do odliczenia potwierdzały.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, czynny podatnik podatku VAT, który prowadzi usługi gastronomiczne opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Dla potrzeb prowadzonej działalności została zawarta umowa leasingu w styczniu 2017 roku na nowy (z salonu) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Nie został złożony dokument VAT-26 do Urzędu Skarbowego. Samochód posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy. Samochód ten został poddany badaniom technicznym w marcu 2022 roku, mającym na celu potwierdzenie, że spełnia on kryteria samochodu, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Badania te znajdują potwierdzenie w posiadanych dokumentach, tj. w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym dla tego pojazdu, w którym odnotowano, że zostało przeprowadzone badanie na wniosek leasingobiorcy, oraz że jest to pojazd samochodowy - samochód ciężarowy, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielny element (VAT-1), a finalnie zamieszczono wpis: „Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1 - art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.

W związku z powyższym przedsiębiorca zadał pytanie, czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego jest warunkiem, którego niedopełnienie lub spełnienie z opóźnieniem skutkuje utratą prawa do całkowitego odliczenia podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu ciężarowego. Jego zdaniem, wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją. Ma prawo odliczać VAT naliczony w 100% od faktur zakupu na potrzeby eksploatacji i używania auta, przed uzyskaniem badania technicznego (badanie techniczne jest środkiem dowodowym) i wpisaniem go do dowodu rejestracyjnego, do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie jako warunkiem, który wyznacza moment, od którego podatnik może uznawać, że VAT związany z zakupami dotyczącymi tego pojazdu w całości stanowi podatek naliczony.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Z treści art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van oraz z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków i pojazdów samochodowych, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

W tej grupie pojazdów, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, przy wykorzystywaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

W celu rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących możliwości odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu ciężarowego, na który przedsiębiorca ...