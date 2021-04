Odliczanie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego

Spółka jest posiadaczem abonamentu na wjazd i pozostawienie samochodu w podziemnej hali garażowej. Świadczone usługi nie przypisują jakikolwiek konkretnego pojazdu do konkretnego miejsca znajdującego się na hali, jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia, aby z niej skorzystać jest posiadanie karty magnetycznej. Czy w związku z najmem miejsca parkingowego przez spółkę, cała kwota VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za to miejsce parkingowe podlega odliczeniu?