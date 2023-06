Odliczanie VAT: Samochód osobowy przeznaczony wyłącznie na wynajem

Jeżeli samochód osobowy będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu a przedsiębiorca wykluczy jego używanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od faktury zakupu tego samochodu oraz od wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją tego samochodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu oraz obowiązku złożenia druku VAT-26.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który od 2023 r. poszerzył działalność o PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek i w związku z tym kupił samochód osobowy. Przedmiotowy samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej, polegającej na oddaniu go w najem klientowi - najemcy. Pojazd ten jest pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Wydatki związane z użytkowaniem i eksploatacją przedmiotowego samochodu będą dotyczyły ubezpieczenia samochodu, badania technicznego w stacji diagnostycznej, zakupu ewentualnych części i napraw. Samochód osobowy jest i będzie tylko pod nadzorem przedsiębiorcy. W okresach pomiędzy umową najmu samochód ten nie będzie wykorzystywany do innych celów służbowych ani prywatnych.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w sytuacji gdy samochód osobowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem i nie będzie go wykorzystywał do innych celów służbowych ani prywatnych ma on prawo do odliczenia 100% VAT od faktury zakupu samochodu przeznaczonego tylko i wyłącznie do działalności opodatkowanej podatnika, ponadto, czy istnieje konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu i zgłoszenia go do urzędu skarbowego na druku VAT-26, jeśli chce dokonać pełnego odliczenia VAT z faktury zakupu przedmiotowego samochodu oraz od wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją tego pojazdu.

Zdaniem przedsiębiorcy, skoro samochód będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu i wykluczy jego używanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od faktury zakupu tego samochodu oraz od wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją tego samochodu bez konieczności prowadzenia ...