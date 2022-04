Odliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co się zmieni?

Rząd wprowadzi nowe regulacje dotyczące odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do odliczenia zostało zlikwidowane z początkiem 2022 r. Teraz z odliczenia będą mogli skorzystać (do określonych limitów) przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i na karcie podatkowej. Zmiany będą mieć wpływ na ok. 1,4 mln podatników.

„Zgodnie z założeniami systemu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało zlikwidowane (w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia). Brak tego odliczenia dla części podatników został równoważony podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz progu dochodów w skali podatkowej do 120 000 zł, a także nowym odliczeniem od dochodu, tzw. ulgą dla klasy średniej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak przyznaje Ministerstwo Finansów, nie w każdym przypadku brak odliczenia składki został zrównoważony. W nowym projekcie zmian w Polskim Ładzie przewidziano przywrócenie możliwości odliczania składki. Chodzi...