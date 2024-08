Odkupienie od pracodawcy auta poleasingowego a składki ZUS pracowników

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że planuje sprzedawać własnym pracownikom i członkom ich rodzin samochody wykupione z leasingu, które wcześniej były użytkowane przez danego pracownika. Wykup samochodów z leasingu nastąpi wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży pracownikom. Spółka zamierza wprowadzić do obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania postanowienia pozwalające pracownikom na skorzystanie z preferencyjnych warunków zakupu samochodów wykupionych z leasingu. Pracownicy będą płacili za kupno samochodu część kosztów związanych z wykupem samochodu przez spółkę, pozostała część będzie obciążała ekonomicznie spółkę. W ramach postanowień dodanych do regulaminu wynagradzania zostanie wytyczona procedura, która ureguluje kwestie związane z zasadami zakupu pojazdów od spółki. Przede wszystkim zgodnie z planowanymi postanowieniami regulaminu wynagradzania, pracownicy spółki będą uprawnieni do nabycia samochodów wykupionych przez spółkę z leasingu po cenie niższej od ceny wykupu.

Spółka chciała wiedzieć, czy różnica pomiędzy wartością rynkową wykupionych z leasingu samochodów a ich ceną sprzedaży pracownikom powinna zostać przez niego uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jej zdaniem, wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie podlegała wartość różnicy pomiędzy ceną rynkową samochodu, a ceną sprzedaży samochodu pracownikowi. Jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wskazanej wartości.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źr&o...