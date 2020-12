Od stycznia wyższy dodatek za pracę w porze nocnej

Od 1 stycznia 2021 r. dodatek za pracę w porze nocnej będzie wyższy, co jest związane z podniesieniem płacy minimalnej do 2800 zł brutto miesięcznie. Dodatek wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej z wynagrodzenia minimalnego. Kwoty dodatku będą wynosić w nowym roku od 3,04 zł do 3,68 zł brutto.