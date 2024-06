Od lipca podwyżka składek ZUS dla nowych firm

Możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, przez pełne 24 miesiące kalendarzowe, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki: podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy. Obniżona podstawa nie może być wtedy niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. wynosi ona 1272,60 zł - od stycznia do czerwca, natomiast od lipca do grudnia będzie już ona wyższa, tj. 1290 zł. ...