Od jutra kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniają się zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Zamknięte zostaną bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Co jeszcze się zmienia?