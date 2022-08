Od 2023 r. pracownicy będą automatycznie zapisani do PPK

Pierwszy tzw. autozapis nastąpi w 2023 roku, a kolejne będą mieć miejsce co 4 lata. Autozapis nie będzie dotyczył wyłącznie uczestników PPK, którzy - składając deklarację o rezygnacji - zaprzestali finansowania wpłat do PPK, ale także osób zatrudnionych, które nigdy nie zostały uczestnikami PPK. Natomiast osoba zatrudniona, która złożyła podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, będzie objęta tzw. ponownym autozapisem do PPK.