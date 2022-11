Od 2023 r. najem prywatny tylko na ryczałcie

Interpelacja nr 37124 do ministra finansów w sprawie wycofania się rządu z narzucenia obowiązkowego rozliczania podatku od najmu prywatnego metodą ryczałtu od 1 stycznia 2023 r.

Szanowna Pani Minister,

otrzymałem pismo od Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości „Gniezno", w którym podnoszona jest kwestia niekorzystnych zmian w rozliczaniu podatku od najmu prywatnego, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Sytuacja przedstawiona jest na przykładzie Gniezna, ale problem ten dotyczy wszystkich miast w Polsce.

Jak się okazuje rok 2022 jest ostatnim, w którym osoby prywatne mają możliwość rozliczać najem na zasadach ogólnych, bowiem wraz z 1 stycznia 2023 roku opodatkowanie będzie naliczane w oparciu o zasady ryczałtu ewidencjonowanego. To właśnie ryczałt będzie jedyną dostępną formą dla prywatnego najmu mieszkania. Tak argumentują prośbę o wycofanie się z tej zmiany: „Rozliczając podatek na zasadach ogólnych można uwzględnić i odliczyć od podatku koszty utrzymania kamienic związane z ich prawidłowym funkcjonowaniem. Przy metodzie ryczałtu natomiast nie można zaliczyć w koszty niczego, a podatek jest płacony od wszelkich wpływów zamiast od dochodu czyli zysku. Metoda ryczałtowa zaprzecza zasadom gospodarności i uniemożliwia dbałość o własne mienie. Uważamy, że jest to nieprawidłowe i przyczyni się do degradacji kamienic i doprowadzi do ruiny prywatnych budynków w miastach. Metoda ryczałtu zahamuje na długie lata modernizację kamienic, odnawianie elewacji, podnoszenie standardu mieszkań poprzez wymianę okien, drzwi, termomodernizacje, naprawy, bieżące remonty itp.”.

Właściciele prywatnych kamienic nie są deweloperami, tylko i aż gospodarzami swoich budynków, dbającymi o ich stan techniczny i ostateczny wygląd, tak aby nie dopuścić do ich zrujnowania. A więc robią to nie tylko dla siebie, ale też dla swoich lokatorów czyli mieszkańców miast, tak aby osoby niezamożne mogły mieszkać w przyzwoitych warunkach, płacąc niewysokie czynsze, a nie musiały kupować mieszkań deweloperskich.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wycofania się z tych niekorzystnych zmian w rozliczaniu podatku od najmu i odpowiedzi na następujące pytania: