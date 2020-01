Od 2020 roku firmy mają prawo do błędu

Prawo do błędu - instytucja wprowadzona do porządku prawnego 1 stycznia 2020 r. - dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność nie dłużej niż jeden rok. Polega na tym, że taka osoba, jeśli złamie przepisy związane z wykonywaną przez nią działalnością, może uniknąć związanych z nimi sankcji lub kar.

Masz prawo do błędu jeśli:

jesteś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli prowadzasz działalność jako osoba fizyczna lub w ramach spółki cywilnej i

od momentu podjęcia przez ciebie działalności nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Uwaga! Prawo do błędu dotyczy zarówno sytuacji, kiedy podejmujesz działalność po raz pierwszy, jak i kiedy prowadziłeś firmę wcześniej i ją zamknąłeś lub zawiesiłeś. W tym ostatnim przypadku, żebyś mógł skorzystać z prawa do błędu, musi minąć co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności.

Pouczenie zamiast mandatu lub kary

Jeśli firma, która jest objęta prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, właściwy organ, przed nałożeniem grzywny (w drodze mandatu karnego) albo wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wezwie ją:

do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz

usunięcia skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły.

W postępowaniu mandatowym, przedstawiciel danego organu będzie mógł odebrać od przedsiębiorcy pisemne zobowiązanie do usunięcia - w wyznaczonym terminie - stwierdzonych nar...