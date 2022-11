Od 1 stycznia 2023 r. zmiany w prawach konsumenta

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, a także umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem. Ustawa m.in. modeluje na nowo zasady rękojmi dla konsumentów, a przepisy regulujące to zagadnienie zostaną przeniesione z Kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

Celem ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, zwanej dalej „DCD”, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE, zwanej dalej „SGD”.

Zasadniczym celem obu dyrektyw jest ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w szczególności przepisów dotyczących zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków, oraz zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, a także ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem, w tym przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków, a także gwarancji handlowych.

W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „u.p.k.”, wprowadza się definicje pojęć niezbędnych dla implementacji SGD i DCD, w szczególności takich jak „towar”, „usługa cyfrowa”, „towar z elementami cyfrowymi”, „środowisko cyfrowe”, „kompatybilność” i „interoperacyjność”. W przepisach u.p.k. precyzuje się także zakres zastosowania przepisów o prawach i obowiązkach stron umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, przesądzając o ich stosowaniu także do umów o dzieło będące towarem, a także o ich stosowaniu do umów, których przedmiotem jest towar z elementami cyfrowymi (do takich umów nie znajdą zaś zastosowania przepisy u.p.k. o umowach o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej).

Ustawa skraca (z 30 do 14 dni) termin rozpatrywania reklamacji<...