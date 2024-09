Od 1 października pracownicy urzędów skarbowych na ogólnopolskiej infolinii KAS

Nowością jest możliwość uzyskania informacji dotyczących indywidualnych spraw podatnika objętych tajemnicą skarbową po potwierdzeniu tożsamości kodem telePIN.

Ogólnokrajowa infolinia KAS zapewni klientom KAS szybką i profesjonalną obsługę, dostarczy rzetelnych i pewnych informacji. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo udzielanych informacji. Uwierzytelnienie kodem telePIN zapewni ochronę danych osób korzystających z infolinii - podkreśla wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

To rozwiązanie dopełnia możliwości zdalnej obsługi naszych klientów. Od lat resort finansów rozwija e-Urząd Skarbowy, w którym można rozliczyć swoje podatki i załatwić wiele innych spraw z nimi związanych. Klienci logują się do niego z wykorzystaniem platformy login.gov.pl, co zapewnia im bezpieczeństwo. Teraz równie bezpiecznie będą mogli kontaktować się z urzędem skarbowym przez telefon – wyjaśnia zastępca szefa KAS.

Opcja potwierdzenia tożsamości za pomocą telePINu będzie dostępna także dla pełnomocników ogólnych oraz użytkowników konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Korzystając z infolinii KAS pełnomocnicy ogólni i użytkownicy konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym będą zatem mogli, po uwi...