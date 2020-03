Ochrona miejsc pracy i zasiłki. Co zmieni specjalny pakiet osłonowy?

Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, zmieniona zostanie m.in. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. W przypadku przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie okres spowolnienia, który uprawnia do objęcia wsparciem, ma zostać skrócony z obecnych 6 do 3 miesięcy. Co istotne, za kryzys uznaje się spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 15 proc.

