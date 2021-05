Obrót kryptowalutami jako działalność rejestrowana. Nadchodzą nowe obowiązki

Obrót kryptowalutami stanie się działalnością rejestrowaną, a za brak wpisu do odpowiedniego rejestru grozić będzie kara finansowa w wysokości 100 tys. zł. Nowe regulacje odnoszące się do wirtualnych walut wejdą w życie 1 listopada br. Firmy, które wcześniej zajmowały się obrotem kryptowalutami, będą miały czas do 1 maja 2022 r. na dostosowanie się do nowych obowiązków i uzyskanie wpisu.