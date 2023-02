Obowiązkowy KSeF opóźniony do połowy 2024 r. Firmy zyskają więcej czasu

Ustawa wprowadzająca obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie nie 1 stycznia, ale 1 lipca 2024 r. W efekcie przedsiębiorstwa będą mieć więcej czasu na dostosowanie się i przejście do KSeF. Jak oceniają eksperci, przesunięcie terminu jest szczególnie istotne, bo samo wdrożenie szykowanych zmian może zająć nawet kilkanaście miesięcy.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, wdrożenie nowych regulacji ws. KSeF zostanie opóźnione o pół roku, a jednocześnie wprowadzone mają zostać dodatkowe modyfikacje w szykowanych przepisach. Przykładowo, z systemu wyłączone zostaną faktury konsumenckie, co powinno być ułatwieniem dla branży e-commerce. Podatnicy podmiotowo zwolnieni z VAT dostaną z kolei jeszcze więcej czasu na dostosowanie się do zmian, bo w ich przypadku termin zostanie opóźniony do 1 stycznia 2025 r.

– Przejście na Krajowy System e-Faktur to jest bardzo duża zmiana technologiczna, która ingeruje istotnie w systemy finansowo-księgowe i systemy bilingowe klientów. W efekcie zmiana ta powoduje, że wszelkie modyfikacje systemów, które należy wykonać, są czasochłonne. Przede wszystkim jest to zmiana, która wymaga istotnych przygotowań przed wdrożeniem systemu. W związku z tym przedsiębiorcy po...