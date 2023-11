Obowiązkowy KSeF coraz bliżej. Resort finansów zachęca do testów

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie wprowadzony 1 lipca 2024 r. i obejmie faktury wystawiane innym przedsiębiorcom (b2b) lub na rzecz organów publicznych (b2g). Ministerstwo Finansów zachęca firmy do wcześniejszego rozpoczęcia działań w systemie, co pomoże lepiej przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania.