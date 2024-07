Obowiązki płatnika: Finansowanie kursów językowych dla pracowników i osób towarzyszących

Skoro pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy to przyznane im świadczenia w postaci udostępnienia platformy do nauki języka obcego korzystać będą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak zwolnieniem z opodatkowania na mocy tego przepisu objęta będzie tylko wartość świadczenia opłaconego za pracownika, natomiast wartość świadczenia opłaconego za osobę towarzyszącą będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Jak wynika z wniosku o interpretację, w 2024 r. firma osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę udostępniła platformę do nauki wybranego języka obcego. Dostęp do platformy ma charakter dobrowolny, z którego skorzystać będą mogły osoby, które wcześniej wyrażą taką chęć. Możliwość dostępu do platformy uzyskają zarówno obecni jak i nowozatrudnieni pracownicy. Z pracownikami przystępującymi do platformy nie jest zawierana umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, firma nie zamierza bowiem zobowiązać pracownika do dalszego zatrudnienia u siebie po ukończeniu kursu na platformie. Firma podjęła decyzję o zapewnieniu dostępu do platformy, gdyż w jej ocenie, podniesienie przez pracowników umiejętności językowych zapewni lepszą realizację potrzeb biznesowych firmy.

W związku z powyższym firma zapytała, czy wartość sfinansowanego przez nią dostępu do platformy dla pracownika i osoby towarzyszącej stanowi dla pracownika przychód zwolniony z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT. Jej zdaniem, przyznanie ww. świadczenia prowadzi co prawda do powstania przychodu ze stosunku pracy, to jednak przychód ten może korzystać ze zwolnienia od PIT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Wartość sfinansowanego przez firmę dostępu do platformy do nauki języka obcego stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy.

Jednocześnie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Przez kwalifikacje zawodowe pracowników należy rozumieć kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub n...